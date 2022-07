Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher klauen Tequila

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich mit Hilfe einer Leiter sind Einbrecher in der Merkurstraße in ein Restaurant eingestiegen. Als ein Mitarbeiter am Donnerstagvormittag das Gebäude betreten wollte, stellte er zunächst Hebelspuren an der Eingangstür fest - die Tür war aber nach wie vor verschlossen.

Als der Mann dann aber das Lokal betrat, entdeckte er in der Küche ein geöffnetes Fenster, und bei der weiteren Überprüfung fand er auch noch an zwei anderen Türen Hebelspuren. Offenbar hatten die Täter erfolglos versucht, eine Tür aufzubrechen, und waren dann über das Fenster eingestiegen.

Pech für die Eindringlinge: Aufgrund der Erfahrungen durch einen Einbruch in das Restaurant vor einem Monat wird in der Kasse über Nacht kein Bargeld mehr aufbewahrt. Da sie kein Geld fanden, nahmen die Täter diesmal drei Flaschen Tequila mit.

Zeugen, denen zwischen Mittwochabend, 21.30 Uhr, und Donnerstagvormittag, 10.30 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind - mit oder ohne Tequila-Flaschen - werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell