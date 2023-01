Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen - Maichingen: Corona-Teststation aufgebrochen und verwüstet

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag, 8. Januar 2023 und Sonntag, 15. Januar 2023, wurde eine Corona-Teststation vor einer Apotheke in der Berliner Straße in Sindelfingen-Maichingen aufgebrochen. Bislang unbekannte Personen entfernten gewaltsam ein Vorhängeschloss, beschädigten im Inneren Teile der Einrichtung und entwendeten Gegenstände von geringem Wert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Weiterhin konnten in der Teststation diverse Gegenstände und Müll aufgefunden werden, wodurch nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich in der Räumlichkeit bereits des Öfteren Personen aufgehalten haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell