POL-OS: Bramsche/Schleptrup: 16-Jährige bei Auffahrunfall schwer verletzt

Bohmte (ots) - Am Donnerstag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Agnes-Miegel-Straße ein. Der oder die Täter verschafften sich in der Zeit von 11 Uhr bis 13:20 Uhr gewaltsamen Zutritt über eine Terrassentür. Im Innenraum wurden sämtliche Schränke durchwühlt, es wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen geben kann, meldet sich ...

mehr