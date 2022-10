Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Pkw kollidierte mit Bus - 13 Verletzte - 23-jähriger Polo-Fahrer in Lebensgefahr

Bad Essen (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Straße "Im Glanetal" ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 16.20 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem VW "Polo" die Markendorfer Straße (K203) in Richtung der Straße "Im Glanetal". An der Kreuzung beider Straßen missachtete der Mann aus Lübbecke die Vorfahrt eines Busses. Beide Fahrzeuge krachten ineinander, der Bus mit 11 Insassen kam nach links von der Fahrbahn ab und schließlich auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Bei der Kollision zog sich der 23-Jährige lebensgefährliche Verletzungen zu. Kräfte der alarmierten Feuerwehr befreiten den Verletzten aus seinem Fahrzeug. Der 73-jährige Busfahrer sowie zehn Insassen wurden leicht, ein Insasse schwer verletzt. Alle Verletzten wurden vor Ort medizinisch betreut und in umliegende Krankenhäuser gefahren. Insgesamt waren fünf Rettungswagen und ein Notarzt, die Freiwilligen Feuerwehren aus Börninghausen, Bad Holzhausen und Preußisch Oldendorf sowie ein Notfallseelsorger vor Ort. Die Unfallkreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

