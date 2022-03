Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Autofahrerin fährt in geparktes Fahrzeug - zwei Schwerverletzte

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Montagabend (18 Uhr) erlitten zwei Frauen aus Castrop-Rauxel schwere Verletzungen. Sie wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gefahren. Es entstand ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro.

Eine 49-jährige Autofahrerin war auf der Henrichenburger Straße in Richtung A2 unterwegs, als sie augenscheinlich an den vor ihr verkehrsbedingt wartenden Autos rechts vorbeifuhr. Dabei fuhr sie in einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen. Aufgrund der Aufprallwucht wurde das Auto gegen einen davor geparkten Transporter geschoben. Die Fahrerin, sowie ihre 24-jährige Beifahrerin, erlitten bei dem Auffahrunfall schwere Verletzungen. Das Auto der 49-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Unfallörtlichkeit liegt nördlich der Emscher, etwa auf Höhe einer Tankstelle.

