POL-WAF: Drensteinfurt. Zigarettenautomat aufgebrochen und leer geräumt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 16.10.2021 brachen unbekannte Personen zwischen Mitternacht und 7.15 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Görlitzer Straße in Drensteinfurt auf. Der oder die Täter stahlen neben den Zigarettenschachteln auch das darin befindliche Bargeld. Wer hat zur Tatzeit dort verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

