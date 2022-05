Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Starkregen sorgt für Einsätze in Sellstedt

Schiffdorf-Sellstedt (ots)

Noch während des Starkregens, am 19. Mai 2022, wurde die Ortsfeuerwehr Sellstedt zunächst um 17:44 Uhr, in den Ahornweg alarmiert. Vor Ort war die Straße aufgrund des Regens überflutet. Aufgrund, dass keine Gefährdung für Lebewesen oder Sachwerte bestand wurde die Feuerwehr hier nicht tätig. Kurz darauf wurde der Ortsfeuerwehr ein weiterer Einsatz, in der Straße Beelacker übermittelt. Hier sammelte sich im Keller eines Privathauses Wasser. Hier konnte die Feuerwehr nicht weiterhelfen da der Wasserspiegel zu niedrig war, für die vorhandene Ausrüstung. Gegen 18:30 Uhr konnten die Sellstedter Kameraden ihren Einsatz beenden.

