Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Kunickerstraße in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am Montag, den 07.11.2022 zwischen 08:30 Uhr und 20:05 Uhr ereignete sich in der Kunickerstraße in Hermeskeil eine Verkehrsunfallflucht, unmittelbar vor dem Gebäude des "Marktgrill"-Imbisses.

Mutmaßlich stieß hierbei ein unbekannter Täter beim Ein- oder Ausparken am Straßenrand mit seinem Fahrzeug gegen einen hinter ihm parkenden PKW und verursachte einen Sachschaden. Anschließend verließ der Täter die Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Von verantwortlichem Fahrer und Fahrzeug fehlt derzeit jede Spur. Dem Schadensbild zu urteilen, dürfte das Fahrzeug des Unfallverursachers mit einer Anhängerkupplung ausgestattet sein.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise sind der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503 9151-0 mitzuteilen oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de zu übermitteln.

