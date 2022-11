POL-PDTR: Einbruch in Firmengebäude

Baumholder (ots) - Im Zeitraum vom 05.11.2022, 21:30 Uhr und 06.11.2022 10:30 Uhr kam es in der Poststraße in Baumholder zu einem Verkehrsunfall, der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Fahrzeug der Geschädigten war ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt. Es wurde der linke Außenspiegel und die Fahrertür beschädigt. Die Polizei Baumholder bittet um Zeugenhinweise bezüglich des Unfallgeschehens ...

mehr