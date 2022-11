POL-PDTR: Körperverletzungsdelikte und Diebstähle aus Fahrzeugen- Das Wochenende aus Sicht der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Vierherrenborn (ots) - In der Zeit von 03.11., 18:45 Uhr auf 04.11.2022, 08:15 Uhr kam es in der Römerstraße in Vierherrenborn zu einem Einbruch in ein im Umbau befindliches Einfamilienhaus. Unbekannte Täter drangen über die ans Wohnhaus angebaute Scheune in die Baustelle ein und entwendeten Werkzeuge im Wert von ca. 3000EUR. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Saarburg unter Tel: 06581-91550 erbeten. ...

