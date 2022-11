POL-PDTR: Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

Saarburg u. Konz (ots) - Am Freitag, den 04.11.2022 kam es zu zwei PKW Aufbrüchen auf Parkplätzen. Zunächst haben unbekannte Täter zwischen 07:00 Uhr und 15:00 Uhr auf dem Mitfahrerparkplatz an der B51 in Konz, gegenüber Möbel-Martin, einen schwarzen 3er BMW aufgebrochen. Am Fahrzeug entstand hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 500EUR. Aus dem Innenraum wurde nichts entwendet. Außerdem wurde in Saarburg zwischen ...

