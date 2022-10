LPI-SHL: Pfandflaschen-Diebe

Suhl (ots) - Sachschaden in Höhe von 800 Euro verursachten bislang unbekannte Täter an einem in der Schleusinger Straße in Suhl abgeparkten Hyundai. Die Unbekannten beschädigten die rechten Seitentür so erheblich, dass die Scheibe zerbrach. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03681 369-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: ...

