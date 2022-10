LPI-SHL: Schwerverletzter Roller-Fahrer

Geisa (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samsatg brachen unbekannte Täter in einen Supermarkt in der Borscher Straße in Geisa ein. Durch Aufhebeln der Türen gelangten sie in den Inneraum und entwendeten dort eine bislang unbekannte Anzahl an Tabakwaren. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: 03695 551 0 E-Mail: ...

