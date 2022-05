Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kreuzungsunfall fordert vier Leichtverletzte

Hildesheim (ots)

Holle (web) - Am heutigen Vormittag um 10:25 Uhr kam es auf der Marktstraße in Holle (Kreuzung Hollenweg bzw. Am Knick) zum Zusammenstoß zweier Pkw. Dabei wurden vier Personen verletzt.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 42jährige Frau aus Hannover mit ihrem PKW Mercedes Benz den Hollenweg in Rtg. Marktstraße und missachtete die Vorfahrt des Querverkehrs der Markstraße. In diesem Moment befuhr ein 81jähriger aus der Stadt Salzgitter mit seinem Opel Zafira die Marktstraße aus Rtg. Ortsmitte kommend in Rtg. Grasdorf. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt. Aus den Fahrzeugen traten Betriebsstoffe aus. Der Pkw Opel Zafira blieb dabei direkt im Kreuzungsbereich stehen. Im Pkw Mercedes wurden beide Insassen (42 und 26 Jahre alt) verletzt. Die Fahrzeugführerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Im Pkw Opel wurden ebenfalls beide Insassen (81 und 72 Jahre) verletzt. Der 81jährige Fahrzeugführer wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Salzgitter verbracht. Beide Pkw wurden abgeschleppt. Am Pkw Opel entstand Totalschaden. Insgesamt wird der Schaden auf ca. 8000 Euro geschätzt.

Neben einer Streife der Polizei in Bad Salzdetfurth waren auch zwei Rettungswagen, zwei Abschleppwagen und zwei Fahrzeuge der ehrenamtlichen Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Holle im Einsatz.

Die Marktstraße musste zwischenzeitlich zwischen der Straße Am Knick und dem Rathaus für den Verkehr voll gesperrt werden. Es kam zu Behinderungen.

