Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Nordstemmen-Barnten; An der Zuckerfabrik (fra)

Am heutigen Tag zwischen 17:20 Uhr und 17:25 Uhr kam es auf der Straße An der Zuckerfabrik Fahrtrichtung aus Nordstemmen kommend in Richtung Barnten zu einer Verkehrsunfallflucht. Beteiligt soll hierbei ein Lkw mit weiß/grauem Führerhaus ohne Aufbau und Anhänger gewesen sein. Dieser sei in die Gegenfahrbahn gefahren und habe einen anderen Lkw zum Ausweichen in den Grünstreifen gezwungen. Danach verließ der Führer des Lkws die Unfallstelle ohne die Art seiner Beteiligung bzw. seine Personalienfeststellung zu ermöglichen. Wer zu dieser Zeit auf der o.g. Straße unterwegs war und Hinweise zu dem verursachenden Lkw oder dessen Fahrer geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-0 in Verbindung zu setzen.

