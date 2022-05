Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Mahlum

Hildesheim (ots)

Mahlum (web) In der Zeit von Mittwoch 19:00 Uhr bis Donnerstag 09:00 Uhr wurde in Mahlum, Braunschweiger Straße Höhe Nr. 35, der dort abgestellte Pkw VW Polo eines Anwohners durch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der abgestellte Pkw VW Polo wurde dabei im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt. Außerdem wurde das an der Fahrzeugfront angebrachte amtl. Kennzeichen entwendet. Am Pkw entstand ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) in Verbindung zu setzen.

