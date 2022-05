Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrüger scheitern an aufmerksamer Seniorin - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Betrüger versuchten am vergangenen Mittwoch (04.05.2022) eine ältere Frau aus Hildesheim hereinzulegen. Doch die Dame war aufmerksam und fiel nicht auf die Masche herein.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge war die Seniorin vorgestern bei ihrer Bank, um Geld abzuheben. Nachdem sie wieder zu Hause angekommen war, klingelte ihr Telefon. Am anderen Ende der Leitung meldete sich eine Frau, der bekannt war, dass die Dame kurz zuvor Geld geholt hatte. Die Anruferin, die sich nicht vorstellte, verwickelte die Seniorin in ein Gespräch. Mit dem Hinweis, dass es sich bei dem abgehobenen Geld um Falschgeld handeln könnte, kündigte die Frau das Erscheinen einer Person an, die das überprüfen sollte.

Am Nachmittag erschien tatsächlich eine weibliche Person an der Wohnschrift der Seniorin in Himmelsthür. Diese verwehrte der Unbekannten jedoch den Zutritt in ihre Wohnung.

Das Erscheinungsbild der unbekannten Frau soll sehr auffällig und "bunt" gewesen sein. Sie sei u.a. stark geschminkt gewesen und soll etwa 25 Jahre alt sein. Ihr Teint wurde als dunkel beschrieben.

Die Polizei bittet Zeugen, denen die beschriebene Frau am Mittwochnachmittag, zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr, im Bereich der Straße Salzwiese oder den umliegenden Straße aufgefallen ist, sich unter der Nr. 05121/939-115 zu melden. Eventuell ist die Person mit einem Fahrzeug gekommen und wieder weggefahren.

