Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Unfall mit mehreren Beteiligten, gefährliches Überholmanöver

Aalen (ots)

Gaildorf: Einbruch in Firmengebäude

Zwischen Montagnachmittag 16 Uhr und Dienstagmorgen 08 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher Zugang zu einem Firmengebäude in der Gartenstraße. Dort durchsuchte er einen Büroraum und entfernte sich anschließend. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Zeugenhinweise.

Michelfeld: Unfall mit mehreren Beteiligten

Am Dienstagmittag gegen 12 Uhr wollte ein 84-jähriger VW-Fahrer vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters auf die Daimlerstraße einfahren. Dabei verwechselte er das Gaspedal mit der Bremse und fuhr in eine vorfahrtsberechtigte 26-jährige Ford-Fahrerin, welche die Daimlerstraße in Richtung Schwäbisch Hall befuhr. Anschließend fuhr er gegen eine 66-jährige Audi-Fahrerin, welche verkehrsbedingt auf der Daimlerstraße in Richtung Michelfeld warten musste. In der Folge krachte der 84-Jährige noch in ein Werbeschild des Discounters ehe er mit seinem Fahrzeug zum Stillstand kam. Die 66-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt, zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 23 000 Euro.

Blaufelden: Zeugenaufruf nach gefährlichem Überholmanöver

Am Montagnachmittag gegen 15:50 Uhr befuhr ein Schulbus die B290 in Richtung Blaufelden. Vor diesem Schulbus fuhr ein Pritschenwagen und ordnete sich auf der Linksabbiegespur in Richtung Schuckhof ein. Als dieser abbiegen wollte, überholte ein gelber Pkw von "DHL" sowohl den Schulbus als auch den abbiegenden Pritschenwagen. Dieser brach seinen Abbiegevorgang ab und konnte so einen Unfall gerade noch verhindern. Der Polizeiposten Rot am See hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07955 454 um Hinweise zum noch unbekannten Überholer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell