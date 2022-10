POL-BN: Mehrere Anwohner meldeten rufende Person im Straßenbereich - Einsatzkräfte fixierten aggressive Person in Garten - 42-Jähriger bei Transport in Rettungswagen kollabiert

Bonn (ots) - Am 24.10.2022, gegen 23:00 Uhr, kam es auf dem Lievelingsweg in der Bonner Nordstadt zu einem versuchten Einbruch in ein Fahrradgeschäft: Gegen 23:00 Uhr schlug der Unbekannte mit einem Absperrpfosten die Schaufensterscheibe des Ladens ein. Als sich Zeugen näherten und auf das Geschehen aufmerksam ...

