Polizei Bonn

POL-BN: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Bonn: Polizeiliche Schussabgabe nach Messerangriff in Zülpich

31-Jähriger tödlich verletzt

Zülpich (ots)

Am Montag (24.10.2022) wurden zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizei Euskirchen gegen 13:45 Uhr nach Zülpich-Linzenich entsandt. Ein 31-jähriger Mann, so die Anruferin bei der Polizeileitstelle, würde dort versuchen, gewaltsam in das Haus seiner Eltern einzudringen. Vor Ort trafen die Beamten auf den Tatverdächtigen. Nach den ersten Ermittlungen soll der Mann die Beamten unvermittelt mit einem gezogenen Messer angegriffen haben. Ein Beamter gab daraufhin einen Schuss aus seiner Dienstwaffe auf den Angreifer ab. Dieser wurde so schwer verletzt, dass ein sofort alarmierter Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte. Auf Grund der Gesamtumstände haben die Bonner Polizei und Staatsanwaltschaft in enger Abstimmung noch am Mittag die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Die Angehörigen des Verstorbenen sowie die eingesetzten Polizeibeamten werden psychologisch betreut.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell