Polizei Bonn

POL-BN: Polizei kontrolliert zahlreiche Personen bei Präsenzeinsatz

Bonn (ots)

Zahlreiche Personenkontrollen führte die Bonner Polizei am vergangenen Wochenende am Hofgarten, dem Zentralen Omnibusbahnhof, an der Poppelsorfer Allee, im Bereich des Rheinufers und in der Bonner Altstadt durch. Die Kontrollen im Rahmen des Präsenzeinsatzes am Freitag (21.10.2022) und am Samstag (22.10.2022), bei dem auch Diensthundeführer vor Ort waren, erfolgten jeweils bis nach Mitternacht. Im Verlauf der beiden Einsatztage am Wochenende wurden insgesamt rund 40 Personen überprüft. Bei Kontrollen am Freitag am Prälat-Schleich-Haus an der Thomastraße konnte eine größere Menge Betäubungsmittel in einem sogenannten "Bunker" aufgefunden und sichergestellt werden. Zwei Tatverdächtige, die sich am Hofgarten aufhielten, führen Betäubungsmittel mit sich. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

