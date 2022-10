Polizei Bonn

POL-BN: Bonner City: Einbruch in Handyladen - Täter lösten Alarmanlage aus - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In den frühen Morgenstunden des 23.10.2022 brachen Unbekannte in einen Handyladen im Straßenbereich "Markt" in der Bonner City ein.

Gegen 07:00 Uhr wurde eine Zeuge auf die ausgelöste akustische Alarmanlage des Geschäftes, das sich in unmittelbarer Nähe des Tiefgaragenabgangs zur Marktgarage befindet, aufmerksam und alarmierte sofort die Polizei. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die gläserne Zugangstüre zu dem Verkaufsraum eingeschlagen worden war. Die eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der Unbekannten, zu denen derzeit keine weiteren Beschreibungsmerkmale vorliegen. Auch über Art und Umfang möglichen Diebesgutes liegen derzeit noch keine abschließenden Erkenntnisse vor.

Die Ermittler des zuständigen KK 13 haben den Fall übernommen. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kripo in Verbindung setzen.

