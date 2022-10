POL-BN: Mutmaßliche E-Bike-Diebe drohen Zeugen mit Messer - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots) - Am frühen Abend des 19.10.2022 versuchte ein bis lang Unbekannter in ein Einfamilienhaus in Hersel an der Gartenstraße einzubrechen. Die Tatzeit lässt sich zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr eingrenzen. Nach mehreren Versuchen, die Hintertür vermutlich mit einem Hebelwerkzeug zu öffnen, gab der ...

