FW-DT: Tierische Rettung & Brandmeldeanlage

Am frühen Samstagnachmittag rief eine aufmerksame Bürgerin die Feuerwehr Detmold, weil sie ein Rehkitz bemerkt hatte, das sich in einem Zaun verfangen hatte. Auf der Anfahrt zum Kitz löste in der Jugendherberge die Brandmeldeanlage aus, sodass sich die hauptamtlichen Kräfte auf den Weg zu dem Sonderobjekt machten. Es konnte kein Feuer festgestellt werden. Das Reh wurde zeitgleich durch den ebenfalls alarmierten Pressedienst der Feuerwehr Detmold gesichtet und befreit. Beide Einsätze waren nach kurzer Zeit abgearbeitet.

