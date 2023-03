Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrunkener in Polizeigewahrsam - Exhibitonistische Handlung am Bahnhof Fellbach - Beschädigungen an Schulgebäude - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Fußgängerin schwer verletzt

Eine 82-jährige Fußgängerin lief am Montagabend gegen 18 Uhr in der Flurstraße und musste dort einem entgegenfahrenden Radfahrer ausweichen. Hierbei stürzte die Seniorin und verletzt sich schwer am Bein. Sie musste vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Der Radfahrer fuhr nach dem Vorfall weiter. Hinweise auf diesen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Verletzter Radfahrer

Ein 24-jähriger BMW-Fahrer missachtete am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr an der Einmündung Esslinger Straße Ecke Auberlenstraße die Vorfahrt und stieß mit einem Radfahrer zusammen. Der 67-jährige Biker wurde dabei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Fellbach: Betrunkener in Polizeigewahrsam

Ein 66-jähriger Mann ging am Diensttagabend gegen 22.20 Uhr im betrunkenen Zustand in der Bahnhofstraße in eine Gaststätte. Dort wurde er aggressiv, beleidigte beharrlich Anwesende, drohte denen und wurde auch handgreiflich. Er wurde des Lokals verwiesen, woraufhin sich der Stress nach draußen verlagerte. Es wurde auch die Polizei hinzugezogen, die dem Betrunkenen einen Platzverweis erteilte und ihn nach Hause brachten. Auch die Beamten wurden hierbei beleidigt. Noch während der Anzeigenaufnahme bei der Gaststätte kam der betrunkener Aggressor zurück, woraufhin der 66-Jährige in Polizeigewahrsam genommen wurde.

Fellbach: Exhibitionistische Handlung

Eine Fußgängerin lief am Dienstagabend kurz vor 18 Uhr bei einer Unterführung in der Eisenbahnstraße zum Bahnhof Fellbach. Sie begegnete dort einem Mann, der in diesem Augenblick seine Hose herunterließ und an seinem Penis herummachte. Als die Passantin an dem Mann vorbeigelaufen war, habe er umgehend wieder seine Hose nach oben gemacht. Die alarmierte Polizei hat im Nachgang den 82-jährigen Tatverdächtigen beim Bahnhof angetroffen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sollten noch weitere Passantinnen oder Passanten von dem Mann am Dienstag belästigt worden sein, sollten sich diese bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Schorndorf: Unfallflucht

Im Heinrich-Rorbeck-Weg ereignete sich am Dienstag eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß in der Zeit zwischen 7 Uhr und 17 Uhr gegen einen dort am Fahrbahnrand parkenden VW Golf und verursachte hierbei 1000 Euro Sachschaden. Hinweise zu dem Vorfall und auf den geflüchteten Autofahrer erbittet die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040.

Welzheim: E-Scooter entwendet

Am Kirchplatz wurde in der Zeit zwischen letzten Freitag- und Sonntagabend ein E-Scooter der Marke Streetbooster entwendet. Das Fahrzeug stand vor einem Gebäude und war mittels eines Schlosses angekettet. Tathinweise nimmt hierzu die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

In der Dieselstraße wurde am Dienstag zwischen 14 Uhr und 17.15 Uhr ein Golf beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ rund 3000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Beschädigungen in Schulgebäude

Zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu zwei Lagerräumen der Gemeinschaftsschule im Stauferschulzentrum in der Mayenner Straße. Die Personen hielten sich dort vermutlich eine Zeit lang auf, rauchten und konsumierten Alkohol. Sowohl an den Zugangstüren als auch an Gegenständen in den Räumen entstanden diverse Schäden, die bislang auf rund 1500 Euro geschätzt werden.

Winnenden: Gegen parkende Fahrzeuge geprallt

Eine 56 Jahre alte Frau befuhr am Dienstag gegen 14.50 Uhr die Breuningsweiler Straße. Dabei bekam sie gesundheitliche Probleme, in deren Folge sie mit ihrem Mini von der Fahrspur abkam und gegen einen parkenden Renault prallte, der noch auf einen Mazda aufgeschoben wurde. Die Frau selbst blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt.

