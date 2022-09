Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Wierlings Busch/ Masten umgeknickt

Coesfeld (ots)

Die Aktion am Wierlings Busch war weder für eine Kraftprobe geeignet noch witzig, sondern gefährlich. Unbekannte haben vier Masten mit Verkehrszeichen umgeknickt, sodass diese in den Straßenverkehr ragten. Aufgefallen ist das gegen 3 Uhr in der Nacht auf Sonntag (04.09.22). Die Schilder stehen im Bereich des Kreisverkehrs Wierlings Busch, Hiddingsler Straße. Betroffen waren zwei Masten am Kreisverkehr und einer im Bereich Wierlings Busch/Wierlings Hook. Ein vierter ragte in den dortigen Fahrradweg am Kreisverkehr. Die eingesetzten Polizisten positionierten die Masten so, dass diese keine Gefahr mehr darstellten. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell