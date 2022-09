Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Kranichholz

Betrunkener Pedelecfahrer beschädigt Autos und flüchtet - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Am Samstag (03.09.22), gegen 05.30 Uhr, beschädigte eine unbekannte männliche Person zwei geparkte Autos in Lüdinghausen auf der Straße "Kranichholz" und flüchtete.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den unbekannten Pedelecfahrer nach einem lauten Knall dabei, wie dieser augenscheinlich stark alkoholisiert neben zwei geparkten Autos mit seinem Pedelec auf der Straße lag.

Bevor er sich in Richtung eines Waldstücks entfernte, trat er noch gegen eine am Boden liegende Seitenspiegelabdeckung. Sein Pedelec warf er in einen Busch und setzte seinen Weg fußläufig fort.

Auf der Straße ließ er den Akku seines Pedelecs zurück. Kurze Zeit später erschien der unbekannte Mann mit einem Taxi erneut an der Unfallörtlichkeit, um seinen Akku abzuholen.

Diesen händigte der Zeuge, der ihn in der Zwischenzeit an sich genommen und die Beschädigungen an zwei Autos festgestellt hatte, nicht aus und forderte stattdessen die Personalien des Unbekannten. Dem kam der Mann jedoch nicht nach und flüchtete mit dem Taxi.

Der Taxifahrer nannte dem Zeugen die Zieladresse des Unbekannten.

Der Zeuge kann den Unbekannten wie folgt beschreiben: männlich, ca. 30-35 Jahre, 1,80 - 1,90 Meter, ca. 100 kg, kräftige Statur, dunkelblonde kurze Haare, Bart, akzentfreies Deutsch

Zur Tatzeit trug der Unbekannte eine kurze schwarze Hose und eine dunkle Jacke. Zudem blutete dieser stark an beiden Knien.

Polizeiliche Ermittlungen an der genannten Anschrift verliefen bis jetzt ohne weiteren Hinweis auf den Unbekannten.

Die Polizei stellte den Akku des Pedelecs sicher. Die Halter der beschädigten Autos wurden durch die Polizei informiert. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

