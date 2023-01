POL-HI: Farbschmierereien an Garagentoren

Hildesheim (ots) - Hildesheim (bli) - Die Gefahren des Feuerwerks haben sich bei diesem Jahreswechsel auch wieder hinsichtlich der Brandgefährlichkeit gezeigt. Bereits um 23.30 Uhr wurde durch Zeugen festgestellt, dass eine Hecke in der Steuerwalder Straße in Brand geraten war. Der Brand konnte mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Ob ein bislang unbekannter Täter sein Feuerwerk in Vorfreude auf den Jahreswechsel "zu früh" entzündete oder ob es eine andere Ursache ...

