Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugen nach Verkehrsunfall zwischen PKW und Sattelzugmaschine gesucht

Koblenz - An der Römervilla/Nordtangente (ots)

Am heutigen Mittwoch, 12.10.2022, kam es gegen 11:19 Uhr an der Kreuzung der Kreisstraße 12 / An der Römervilla / Nordtangente in 56070 Koblenz-Bubenheim zu einem Verkehrsunfall. Hierbei stießen eine Sattelzugmaschine und ein PKW zusammen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise hierzu geben können.

Insbesondere sucht die Polizei nach dem Fahrer eines blauen PKW, welcher neben der Sattelzugmaschine gefahren sein soll und somit möglicherweise Angaben zum Unfallhergang machen kann.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Koblenz 2 unter 0261/103-2911 oder PIKoblenz2@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell