Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Alkoholisierter Fahrer von Zivilkollegen gestellt

Koblenz (ots)

Am Dienstag, den 11.10.2022 gegen 17 Uhr fiel einem Zivilfahrzeug der Polizei Koblenz ein in Schlangenlinien fahrender Pkw auf der A 61 auf, der auf die Hunsrückhöhenstraße in Richtung Koblenz abfuhr.

Der Kollege folgte dem Fahrer bis nach Waldesch, wo er auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes durch hinzugezogene Unterstützungskräfte kontrolliert werden konnte. Der Grund für die auffällige Fahrweise des 34-Jährigen konnte dabei schnell in Erfahrung gebracht werden: Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Für den Beschuldigten war die Fahrt damit beendet: Er wurde auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde. Den 34-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell