Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Dettenheim - Betrunkener Radfahrer widersetzt sich den Kontrollmaßnahmen

Karlsruhe (ots)

Nachdem eine Zeugin am Mittwoch gegen 15:00 Uhr in der Liedolsheimer Straße in Dettenheim auf einen offenbar im Straßengraben liegenden Mann traf, informierte sie die Polizei. Die Zeugin wollte sich nach dem Wohlbefinden des Mannes erkunden. Daraufhin reagierte der 37-Jährige, welcher wohl aus dem Schlaf gerissen wurde und betrunken war, äußerst aggressiv. Schließlich fuhr er mit seinem neben sich befindlichen Fahrrad davon.

Die alarmierte Polizeistreife griff den Mann vor einem nahegelegenen Supermarkt auf. Auch gegenüber den Polizeibeamten trat der 37-Jährige aggressiv in Erscheinung. Er widersetzte sich den Kontrollmaßnahmen und wurde schließlich mit Widerstand zum Polizeirevier verbracht. Unter anderem beleidigte er die Beamten und versuchte nach einem Polizisten zu treten. Der Mann wies bei einem durchgeführten Alkoholtest etwa 2,4 Promille auf.

Er muss sich nun aufgrund der "Trunkenheit im Verkehr" und dem "Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte" verantworten. Nach Abschluss der Anzeigenaufnahmen wurde der 37-Jährige an eine Bekannte übergeben.

Christina Dörfer, Pressestelle

