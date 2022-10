POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrunkene E-Scooter-Fahrer in Innenstadt kontrolliert

Karlsruhe (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagabend gegen 22.30 Uhr einen 79-jährigen Mann auf der Kaiserstraße in Karlsruhe beraubt. Nach den bisherigen Ermittlungen griff der mutmaßliche Räuber dem 79-Jährigen am Treppenabgang zur U-Strab-Haltestelle "Marktplatz" wortlos in die Jackentaschen. Anschließend entriss er dem Senior eine Halskette und floh zu Fuß in Richtung "Durlacher Tor". Passanten ...

