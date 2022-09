POL-PDLU: Einbruch in Vereinsheim

Mutterstadt (ots) - Am 27.09.2022, gegen 15:00 Uhr, fuhren eine 56-jährige PKW-Fahrerin und ein 20-jähriger Motorradfahrer nacheinander die Neustadter Straße in Richtung Dannstadt-Schauernheim. Nachdem die 56-Jährige abbremsen musste, fuhr der Motorradfahrer auf den PKW auf und stürzte. Durch den Sturz verletzte sich der 20-Jährige leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

