Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - 17-Jähriger raubt Musikbox - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Ein 17-Jähriger raubte am Montag gegen 00:45 Uhr in einer Straßenbahn im Bereich Hochstetten einem 18-Jährigen eine Musikbox.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieg der mutmaßliche Tatverdächtige mit zwei weiteren Jugendlichen an einer Haltestelle in Hochstetten ein. Während der Fahrt forderte der 17-Jährige offenbar einen 18-jährigen Fahrgast unter massiver Androhung von Gewalt auf, ihm seine Musikbox zu geben. In der Folge riss der Räuber die Musikbox aus der Hand des Betroffenen und übergab das Diebesgut an einen seiner Begleiter. Alle drei stiegen anschließend an der Haltestelle "Friedrichstraße" in Linkenheim aus.

Der 17-Jährige konnte im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung vorläufig festgenommen werden.

Alle drei Jugendliche sind schätzungsweise zwischen 17 und 20 Jahre alt.

Der erste Täter ist etwa 175 cm groß, besitzt eine schlanke Figur und trägt blondes lockiges Haar. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke, grauen Hoodie sowie einer dunklen Jogginghose. Offenbar war er alkoholisiert.

Der zweite Tatverdächtige ist wohl etwas kräftiger, trägt schwarzes Haar, ist ungefähr 180 cm groß und besitzt eine südländische Erscheinung. Er trug eine graue Jacke und eine Jogginghose.

Der dritte mutmaßliche Komplize ist korpulent und hat schwarzes Haar. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke oder Hoodie und einer dunklen Jogginghose.

Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555 zu melden.

Matthias Göhrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell