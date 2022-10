Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Unbekannte setzten Holzschuppen in Untergrombach in Brand

Karlsruhe (ots)

Einen Holzschuppen auf einem Vereinsgelände in der Joß-Fritz-Straße zündeten Unbekannte am Sonntagabend gegen 18.00 Uhr an. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf nebenstehende Garagen übergriffen. Festzelte und Elektrogeräte, die in dem Holzhäuschen gelagert waren, wurden durch den Brand zerstört. Der Sachschaden liegt nach den ersten Schätzungen bei etwa 8.500 Euro. Zur Klärung der Brandursache hat das Kriminalkommissariat Bruchsal die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721/666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

