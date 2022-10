POL-KA: (KA)Karlsruhe - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Montag gegen 04:25 Uhr Zutritt in eine Bankfiliale in der Östlichen Hauptstraße in Östringen-Tiefenbach. Die Tatverdächtigen hebelten nach aktuellem Stand der Ermittlungen ein Fenster auf und beschädigten im Gebäudeinneren eine Tür. Diebesgut wurde nicht entwendet. Der durch den Einbruchsversuch ...

mehr