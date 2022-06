Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Tiefenbronn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am späten Freitagmorgen bei Tiefenbronn ein 39-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden.

Der 53-jährige Fahrer eines Kleintransporters war gegen 10:45 Uhr auf der Landesstraße 573 von Steinegg in Richtung Pforzheim unterwegs und wollte an der Einmündung zur Würmtalstraße nach links abbiegen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen missachtete er dabei offensichtlich den Vorrang des 39-Jährigen, der seinerseits auf der Landesstraße in Richtung Steinegg fuhr. Durch die darauffolgende Kollision erlitt der Fahrradfahrer schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand nach ersten Schätzungen zudem Sachschaden von insgesamt rund 3.000 Euro.

