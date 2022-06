Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Zeugen gesucht: Autofahrer muss Lkw ausweichen

Maulbronn (ots)

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer hat am Samstagmittag bei Maulbronn einen Verkehrsunfall verursacht und ist danach weitergefahren. Ein 21-jähriger Audi-Fahrer befuhr gegen 13:15 Uhr die Landesstraße 1131 von Zaisersweiher kommend in Richtung Maulbronn. In einer dortigen Linkskurve kam ihm ein weiß-blauer, größerer Lkw mit polnischem Kennzeichen entgegen. Der Lastwagen fuhr teilweise auf der Fahrbahnseite des Audi-Fahrers, weshalb der 21-Jährige mit seinem Pkw rechts in den dortigen Grünstreifen auswich. Hierbei überfuhr er einen Leitpfosten, wodurch dieser sowie auch der Audi beschädigt wurden. Der Unfallverursacher setzte ohne anzuhalten seine Fahrt fort. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt mehreren hundert Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041 96930 in Verbindung zu setzen. Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell