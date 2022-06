POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall

Bad Herrenalb (ots) - Unbekannte haben am frühen Montagmorgen auf dem Zug-Depot-Areal am Bahnhofsplatz in Bad Herrenalb einen abgestellten Zug gewaltsam geöffnet und einen Fahrkartenautomaten aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen der oder die Täter in der Zeit zwischen Mitternacht und 3:50 Uhr das Fenster einer Zugtüre ein und gelangten dadurch in das Innere des abgestellten Zuges. Dort wurden der ...

mehr