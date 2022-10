POL-KA: (KA) Karlsruhe - Ohne Führerschein in Unfall verwickelt

Karlsruhe (ots) - Ein 17-Jähriger raubte am Montag gegen 00:45 Uhr in einer Straßenbahn im Bereich Hochstetten einem 18-Jährigen eine Musikbox. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieg der mutmaßliche Tatverdächtige mit zwei weiteren Jugendlichen an einer Haltestelle in Hochstetten ein. Während der Fahrt ...

mehr