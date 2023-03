Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mann von Jugendlichen niedergeschlagen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Unfallflucht

In der Industriestraße ereignete sich am Mittwoch in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 15 Uhr eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß beim Parken gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw BMW und beschädigte diesen am linken hinteren Fahrzeugheck erheblich. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Oppenweiler: Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Ein 22-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 13.40 Uhr die Sulzbacher Straße in Richtung Murrhardt, als er auf das verkehrsbedingte Anhalten des vorausfahrenden Verkehrs zu spät bemerkte und auf einen VW Up auffuhr. Dieses Fahrzeug wurde noch auf einen davorstehenden Mercedes aufgeschoben. Beim Aufprall wurde der 31-jährige VW-Fahrer, der 55-jährige Mercedes-Fahrer sowie dessen 61-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf ca. 10.000 Euro.

Fellbach: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

8000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 16.15 Uhr ereignete. Ein 39-jähriger Opel-Fahrer befuhr die Rommelshauser Straße und wechselte den Fahrstreifen in Richtung der Straße Im Hasentanz. Hierbei übersah er einen neben ihm fahrenden Pkw Audi Q3 und stieß mit diesem seitlich zusammen. Verletzt wurde hierbei niemand.

Weinstadt-Endersbach: BMW gegen Schaufenster

Eine 86-Jährige verwechselte am Mittwochvormittag in der Traubenstraße das Gas mit der Bremse ihres BMWs, sodass sie gegen 10.30 Uhr in das Schaufenster eines Ladengeschäftes fuhr. Verletzt wurde dabei niemand. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Der BMW musste abgeschleppt werden.

Waiblingen: Unfallflucht

In der Straße Blütenäcker wurde am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 8.40 Uhr, ein BMW beschädigt. Der Verursacher flüchtete und hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950-422 entgegen.

Weinstadt: Rad löste sich

Ein 39-Jähriger befuhr am Donnerstag gegen 16.45 Uhr mit seinem Toyota samt Anhänger die B29 in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Weinstadt löste sich plötzlich ein Rad des Anhängers und prallte gegen zwei nachfolgende Opel. An diesen entstanden etwa 6000 Euro Schaden.

Winnenden: Mann niedergeschlagen-Zeugen gesucht

Am Adlerplatz wurde am Mittwoch gegen 14.30 Uhr ein 43 Jahre alter Mann von vier Jugendlichen provoziert. Nach einem Wortwechsel lief der Mann weg, wobei die Jugendlichen ihm nachliefen. Er erhielt von hinten einen Schlag gegen den Kopf und ging zu Boden. In der Folge schlugen bzw. traten mindestens drei der 15 bis 17 Jahre alten Jungs auf den Mann ein, bis zwei bislang unbekannte Zeugen hinzukamen. Danach flüchteten sie. Sie werden vom Geschädigten alle als Ausländer beschrieben. Eine trug eine weiße Jogginganzugjacke, eine Zweiter eine dunkle Basecap und feste Zahnspange, ein Dritter wird als mollig beschrieben, trug eine dicke schwarze Winterjacke und führte eine schwarz-rot-grüne Umhängetasche bei sich. Zeugen des Vorfalls bzw. Personen, die weitere Hinweise auf die Jugendgruppe geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07195/6940 bei der Polizei Winnenden zu melden.

