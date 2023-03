Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brennender Pkw, Zaun des Polizeireviers beschmiert, Frontalzusammenstoß

Aalen (ots)

Michelfeld: Brennender Pkw

Am Mittwochabend gegen 17:30 Uhr befuhr ein 66-jähriger Citroen-Fahrer die Schönblickstraße von Schwäbisch Hall kommend. Hierbei bemerkte er, das Rauch aus dem Motorraum seines Fahrzeugs kam. Der 66-Jährige stellte sein Fahrzeug ab, stieg aus und verständigte die Feuerwehr. Diese kam mit drei Fahrzeugen und 22 Personen vor Ort und konnte den Brand löschen. Es wird davon ausgegangen, dass das Feuer infolge eines technischen Defekts ausbrach. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Schwäbisch Hall: Zaun des Polizeireviers beschmiert

Ein Vandale beschmierte zwischen Mittwochnachmittag 16 Uhr und Donnerstagvormittag 11 Uhr den Zaun des Polizeireviers Schwäbisch Hall mit weißer Sprühfarbe. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Crailsheim: Frontalzusammenstoß

Am Donnerstagnachmittag gegen 13 Uhr befuhr ein 30-jähriger Alfa Romeo-Fahrer die Ellwanger Straße von Ellwangen kommend in Richtung Stadtmitte. Dabei wollte er nach links abbiegen und übersah eine entgegenkommende 49-jährige Audi-Fahrerin. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei wurde die 49-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste durch die Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit werden. Durch den Unfall erlitt der 30-Jährige leichte Verletzungen. Die Fahrerin des Audis wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, weshalb die Fahrbahn kurzzeitig vollständig gesperrt werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell