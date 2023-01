Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kfz-Kennzeichen in der Saarstraße gestohlen

Pirmasens (ots)

Zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Montag, 05:30 Uhr, riss ein unbekannter Täter das hintere Kennzeichen, PS-Y XXX, aus der Halterung eines VW Pritschenwagens, der in Höhe Saarstraße 1 geparkt war. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

