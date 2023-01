Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Nach Verkehrsunfall läuft größere Menge Diesel aus

Bild-Infos

Download

Höheinöd (ots)

Der Fahrer eines LKW-Gespanns war am am 30.01.2023, gegen 17:37 Uhr auf der A62 von Pirmasens in Richtung Landstuhl unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Höheinöd kam er infolge Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die Leitplanke auf. Dabei riss der Tank auf und es liefen ca. 300-400 Liter Diesel auf die Fahrbahn. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben und der Gefahrstoffzug des Landkreises kamen mit 14 Fahrzeugen und 37 Mann zum Einsatz. Der bereits ausgelaufene Dieselkraftstoff wurde aufgenommen und der Rest, welcher sich noch im Tank befand, umgepumpt. Da noch umfangreiche Reinigungsarbeiten erforderlich sind, musste die A62 in Fahrtrichtung Landstuhl gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Thaleischweiler-Fröschen durch die Polizei bis zur Übernahme durch die Autobahnmeisterei Landstuhl abgeleitet. Zum Berichtszeitpunkt ist noch nicht klar wie lange die Sperrung der A62 noch andauern wird. |piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell