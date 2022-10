POL-ST: Hörstel, Brand im Keller einer Doppelhaushälfte, niemand verletzt

Greven (ots) - In der Zeit zwischen Freitag (14.10.2022) 23.00 Uhr und Sonntag (15.10.222) 08.30 Uhr ist es an der Stauffenbergstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein weißer Mercedes war im Tatzeitraum in Höhe der Hausnummer 6 am Fahrbahnrand geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug hinten rechts an der Stoßstange stark. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa ...

mehr