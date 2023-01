POL-PDPS: Zweibrücken - Kontrolle mit Amphetamin-Fund

Pirmasens, Pirminiusstraße (ots) - Am Samstag den 28.01.2023, gegen 22:30 Uhr kam es zu einem Brand im Baustellenbereich in der Pirminusstraße. Vor Ort stellte es sich heraus, dass bislang unbekannte Täterschaft zwei Absperrgitter aus Kunststoff in Brand gesetzt haben. Diese konnten schnell durch die Feuerwehr Pirmasens gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden ...

