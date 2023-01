Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: E-Bike vor Fahrradladen gestohlen

Bild-Infos

Download

Pirmasens, Schäferstraße (ots)

Am Freitag, den 27.01.2023 gegen 15:50 Uhr stellte der 39-jährige Geschädigte aus dem Raum Pirmasens sein blaues E-Bike der Marke Telefunken unverschlossen vor einem Fahrradladen in der Schäferstraße ab. Während des Bezahlvorganges der Inspektion entwendete eine bislang unbekannte männliche Person das Fahrrad und flüchtete damit in Richtung Wiesenstraße. Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 20-25 Jahre, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, etwas längerer Vollbart, trug eine Mütze von einem Kapuzenpullover und eine Daunenjacke. Der Gesamtschaden wird auf 1400 Euro beziffert. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. /pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell