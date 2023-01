Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fußgängerin, Fahrerin flüchtig

Pirmasens, Rodalber Straße Ecke Zwingerstraße (ots)

Am Freitag, den 27.01.2023 gegen 07:40 Uhr kam es an der Einmündung Rodalber Straße Ecke Zwingerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Demnach kollidierte die Fahrerin eines weißen SUV´s beim Abbiegen von der Rodalber Straße in die Zwingerstraße mit einer überquerenden 15-jährigen Fußgängerin aus dem Raum Pirmasens. Diese erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Die Verursacherin, eine Frau mittleren Alters, schulterlanges blondes Haar, mit älterer Beifahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne ihrer Feststellungspflicht nachzukommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. /pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell