Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Vinningen, Pirmasenser Straße (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 26.01.2023 20:00 Uhr und Freitag, 27.01.2023 05:00 Uhr parkte der Geschädigte seinen Pkw, Skoda Fabia mit Pirmasenser Ortskennung in der Pirmasenser Straße in Vinningen am rechten Fahrbahnrand. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Skoda. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um Regulierung des verursachten Schadens zu bemühen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. /pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell