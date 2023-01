Polizei Dortmund

POL-DO: Tötungsdelikt in der Deitertstraße - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0072

Gemeinsame Presseerklärung der Polizei Dortmund und der Staatsanwaltschaft Dortmund

In einer Wohnung an der Deitertstraße war es am 10. Januar zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen, bei dem ein 34-jähriger Dortmunder durch ein Messer lebensgefährlich verletzt wurde. Ein Tatverdächtiger hat sich am Mittwochabend (18. Januar) bei der Polizei selbst gestellt. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Der 25-jährige Dortmunder erschien im Beisein seines Rechtsanwaltes im Polizeipräsidium und wurde noch am Abend einem Haftrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an. Der 34-Jährige ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Hinweis für Medienschaffende: Medienauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund. Ansprechpartnerin dort ist Staatsanwältin Yazir (Tel. 0231-926 26121).

Siehe auch:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5416153

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell